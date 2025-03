Cascate rosso sangue in Iran: ecco a cosa sono dovute

Sono diventati virali i video di un fenomeno particolarissimo che avviene in Iran, sull'isola di Hormuz. Quest'isola è nota per la presenza di spiagge di un color rosso rubino, colore dovuto all'abbondanza di ossidi di ferro nelle sue spiagge. L'isola è una formazione geologica di sale. Il fenomeno delle spiagge rosso sangue (e delle cascate quando piove) è dovuto alla presenza di ossidi di ferro nelle rocce e nella sabbia: per cui quando la pioggia si mescola alla terra, ecco che l'acqua si colora di rosso, dando vita a un fenomeno che attira turisti e genera notevole curiosità.