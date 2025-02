Casamonica, confiscato tesoro da 3 milioni

Confisca definitiva di beni, da oltre tre milioni di euro, a Giuseppe Casamonica e al figlio Guerrino, detto Pelè. Si tratta di immobili, beni mobili di ingente valore, tra cui argenteria, gioielli, un'auto e disponibilità finanziarie. Tra questi, una sfarzosa villa in via Roccabernarda, una villa a Monterosi (VT). Il sequestro dei beni era stato eseguito il 16 giugno 2020 in concomitanza con l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 20 aderenti al "clan Casamonica".