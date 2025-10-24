Casa Bianca, continua la demolizione dell'ala est per fare la sala da ballo voluta da Trump

Il progetto costerà 250 milioni di dollari
Continua la demolizione dell'ala est della Casa Bianca in vista della costruzione della nuova sala da ballo voluta dal presidente americano Donald Trump. Il progetto costerà 250 milioni di dollari.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.