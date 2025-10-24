Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Il video

Casa Bianca, continua la demolizione dell'ala est per fare la sala da ballo voluta da Trump

Il progetto costerà 250 milioni di dollari

24 Ott 2025 - 08:01
02:07 

Continua la demolizione dell'ala est della Casa Bianca in vista della costruzione della nuova sala da ballo voluta dal presidente americano Donald Trump. Il progetto costerà 250 milioni di dollari.

video evidenza
casa bianca