Carri armati israeliani a Sabra, nel centro di Gaza City

Nel centro della città, vicino a Zeitoun

di Lorenzo Pace
23 Ago 2025 - 21:26
Carri armati dell'esercito israeliano sono entrati nel quartiere di Sabra a Gaza City. 

