Carovita, Dona (Unc): "Emergenza principale per i consumatori"

10 Ott 2025 - 13:33
Tra le "tante emergenze" per i consumatori, quella che riguarda il maggior numero di persone è "sicuramente il carovita, la difficoltà per le famiglie di affrontare il loro quotidiano, confrontandosi con costi che, purtroppo, per gran parte degli italiani sono insostenibili. Eppure, si tratta di voci che non possiamo cancellare dal bilancio familiare. Penso principalmente alle bollette di luce e gas, ma anche alla spesa alimentare". Lo ha detto a Tgcom24 Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.   

"Oggi l'inflazione è a livelli che possiamo definire contenuti, ma le famiglie pagano gli aumenti degli anni passati. E, quindi, c'è davvero difficoltà anche nel fare la spesa, nello scegliere i prodotti di migliore qualità al supermercato", ha concluso Dona. 

