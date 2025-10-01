Carolina del Nord, le onde degli uragani spazzano via cinque abitazioni

Cinque abitazioni disabitate sono crollate e sono state trascinate nell'Oceano Atlantico lungo le Outer Banks, in North Carolina, martedì 30 settembre. Il fenomeno si è verificato nell'arco di 45 minuti. I crolli sono stati provocati dalle onde violente generate dagli uragani Humberto e Imelda, che continuano a flagellare la costa sud-orientale degli Stati Uniti. Fortunatamente, non si registrano feriti.