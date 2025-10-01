Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
NESSUN FERITO

Carolina del Nord, le onde degli uragani spazzano via cinque abitazioni

I crolli sono stati provocati dalle onde violente generate dagli uragani Humberto e Imelda, che continuano a flagellare la costa sud-orientale degli Stati Uniti

01 Ott 2025 - 13:21
00:34 

Cinque abitazioni disabitate sono crollate e sono state trascinate nell'Oceano Atlantico lungo le Outer Banks, in North Carolina, martedì 30 settembre. Il fenomeno si è verificato nell'arco di 45 minuti. I crolli sono stati provocati dalle onde violente generate dagli uragani Humberto e Imelda, che continuano a flagellare la costa sud-orientale degli Stati Uniti. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri