A Galaxidi, paese della Grecia centrale, in occasione della fine del Carnevale ci si sfida a colpi di farina. Un evento che si svolge ogni anno il primo giorno della quaresima ortodossa. Arriva da molto lontano anche la tradizionale festa del Carnevale di Rijeka, in Croazia. Intanto, in Brasile prosegue la sfilata nel Sambodromo di Rio de Janeiro.