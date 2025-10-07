Carlo Verdone, laurea honoris causa in Medicina

L'Università di Bari ha conferito la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone. A conferirgliela è stato il rettore dell'Università di Bari "Aldo Moro", Roberto Belotti, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato medici, studenti e appassionati di cinema. Il motivo del riconoscimento è il contributo dato alla divulgazione con il cinema. "Diciamo che sono un antidepressivo vivo privo di effetti collaterali. I medici salvano vite, io posso solo curare l'umore", ha detto l'attore e regista. E di fronte alla domanda su quale medicina prescriverebbe al nostro tempo, Carlo Verdone ha replicato: “Prescriverei una medicina che non si può dare: il buon senso".