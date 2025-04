Sergio Mattarella, insieme alla figlia Laura, ha accolto al Quirinale il re Carlo e la regina Camilla in visita in Italia da lunedì. I sovrani del Regno Unito sono arrivati al palazzo per la cerimonia di benvenuto, scortati dai Corazzieri a cavallo. All'arrivo, sono stati intonati gli inni nazionali britannico e italiano mentre la bandiera Union Jack è stata issata sulla torretta del Quirinale.