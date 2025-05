Durante la loro visita a Ottawa, in Canada, Carlo e Camilla si sono trasformati in giardinieri per un giorno. Il re e la regina hanno infatti piantato a Rideau Hall, residenza ufficiale del Governatore generale del Canada, un faggio azzurro. Il parco vanta oltre 150 alberi commemorativi, inclusi quelli piantati dal re, quando era Principe di Galles, e dalla Regina Elisabetta II.