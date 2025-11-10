Carla Bruni e il figlio di Sarkozy all'udienza di scarcerazione dell'ex presidente Nicolas

Per l'inizio dell'udienza in Corte d'Appello a Parigi sulla richiesta di libertà da parte di Nicolas Sarkozy, ha fatto la sua comparsa in aula la famiglia dell'ex presidente, guidata dalla moglie, Carla Bruni. La ex modella e cantante ha un abito nero e appare con il volto teso, accompagnata dal figlio di Sarkozy, Jean, e dalla sua compagna. Il presidente della Corte d'Appello, Géron, ha fatto sedere la famiglia in prima fila in aula in modo che Nicolas Sarkozy, che appare in videoconferenza al fianco del suo avvocato Jean-Michel Darrois, possa vedere la moglie e il figlio. L'ex presidente, a sua volta, è apparso piuttosto pallido, con un maglione blu con scollo a V e camicia.