Cargo si arena sulla costa di Terranova, le immagini del salvataggio

La Msc Baltic III, una portaconteiner, battente bandiera liberiana, si è arenata sulla costa di Terranova, in Canada. Il cargo non è riuscito a gettare l'ancora ed è stato spinto contro la costa. Nonostante le condizioni meteo proibitive, con onde alte 6 metri e venti a 120 km/h, la guardia costiera canadese è riuscita a mettere in salvo tutti i 20 membri dell’equipaggio.