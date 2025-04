Cardinali in Vaticano per la sesta congregazione: lo slalom per evitare le domande dei giornalisti

È iniziata la sesta Congregazione generale dei cardinali in Vaticano, tappa fondamentale in vista del Conclave che si aprirà il 7 maggio. I porporati, arrivati alla spicciolata, si sono mossi con discrezione, evitando accuratamente di rispondere alle domande dei giornalisti, soprattutto quelle sul caso Becciu. Sulla possibile esclusione del cardinale sardo, coinvolto in una complessa vicenda giudiziaria, nessuno vuole sbilanciarsi. Il cardinale argentino Angel Sixto Rossi si limita a dire: "Dovete chiedere a lui", mentre il cardinale svedese Anders Arborelius taglia corto: "Non sappiamo tutta la storia".