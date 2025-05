Capri, inchino di una nave da crociera vicino ai faraglioni

Legambiente lancia l’allarme per il cosiddetto fenomeno degli “inchini" che le navi da crociera fanno passando accanto ai faraglioni di Capri. L'ultimo caso vede protagonista la nave da crociera Silver Ray battente bandiera delle Bahamas, un natante da 244 metri x 34. Una manovra tale da non incorrere in una infrazione per la Capitaneria di Porto di Capri, ma sufficiente per far scattare l'allarme degli ecologisti.