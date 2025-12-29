Capodanno senza botti: come proteggere animali e persone

La Lega Anti-Vivisezione ha raccolto oltre 103mila firme per chiedere una legge nazionale che vieti l'uso di fuochi d'artificio e petardi. L'appello: "La vera festa non è il botto, ma l'anno che verrà"di Fabiola Mosciatti
"Come rendere Capodanno, anche per gli animali, un momento di festa? Ovviamente non utilizzando i botti e festeggiando in maniera alternativa, perché la vera festa non è il botto, ma l'anno che verrà". È questo lo slogan che lancia Lav, la Lega anti-vivisezione, accompagnando la propria campagna di sensibilizzazione contro l'utilizzo di materiale pirotecnico in occasione di Capodanno.
Ilaria Innocenti, responsabile rapporti istituzionali Lav, spiega: "È un dramma per gli animali". Ma non si fa del male solo ai nostri amati animali: i fuochi d'artificio e i botti sono pericolosi anche per gli uomini. "Pensiamo alle persone autistiche, asmatiche, cardiopatiche", sottolinea Innocenti.
La Lega Antivivisezione già dallo scorso anno sta portando avanti una campagna per chiedere una legge nazionale di divieto di utilizzo di questi articoli. Ha raccolto oltre 103mila firme, a testimonianza di come il tema sia sentito dalle persone, e chiede che il governo la sostenga in questa battaglia di civiltà. L'appello finale di Innocenti è chiaro: "Non si devono mai lasciare gli animali all'esterno".