QUALIFICAZIONE STORICA

Capo Verde conquista i Mondiali di calcio: commozione e festa in strada

Con un milione scarso di abitanti, Capo Verde si unisce a Uzbekistan e Giordania tra le sorprese della prima edizione allargata a 48 squadre

14 Ott 2025 - 12:15
00:58 

Storica qualificazione per Capo Verde ai Mondiali di calcio del 2026. La Nazionale dell'arcipelago africano ha superato l'Eswatini 3-0, con gol di Livramento, Semedo e Stopira, chiudendo al primo posto il girone davanti al favorito Camerun. Allo stadio e per le strade è esplosa la festa, tra lacrime e abbracci. Con un milione scarso di abitanti, Capo Verde si unisce a Uzbekistan e Giordania tra le sorprese della prima edizione allargata a 48 squadre. Un traguardo insperato diventato realtà.

