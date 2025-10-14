Capo Verde conquista i Mondiali di calcio: commozione e festa in strada

Storica qualificazione per Capo Verde ai Mondiali di calcio del 2026. La Nazionale dell'arcipelago africano ha superato l'Eswatini 3-0, con gol di Livramento, Semedo e Stopira, chiudendo al primo posto il girone davanti al favorito Camerun. Allo stadio e per le strade è esplosa la festa, tra lacrime e abbracci. Con un milione scarso di abitanti, Capo Verde si unisce a Uzbekistan e Giordania tra le sorprese della prima edizione allargata a 48 squadre. Un traguardo insperato diventato realtà.