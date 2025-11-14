Cape Canaveral, missione verso Marte: il potente New Glenn si alza in cielo

A Cape Canaveral il razzo New Glenn di Blue Origin ha portato in orbita due veicoli spaziali della Nasa diretti verso Marte. Si è trattato del secondo volo per il colosso alto 98 metri, su cui l'azienda di Jeff Bezos e l'agenzia spaziale statunitense puntano per future missioni di trasporto sulla Luna. Il decollo è avvenuto dopo quattro giorni di rinvii dovuti al maltempo e alle tempeste solari, così intense da colorare i cieli della Florida con aurore boreali. Una volta partito, il New Glenn ha inviato gli orbiter gemelli della Nasa in un lungo viaggio verso il pianeta rosso. La missione ha segnato anche un nuovo traguardo per Blue Origin: il booster del razzo è stato recuperato con successo su una piattaforma galleggiante nell'Atlantico, confermando l'obiettivo di riutilizzo del lanciatore.