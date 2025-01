Caos treni, è polemica sul ministro Salvini

In posizione di attesa nei giorni del caos ferroviario, Matteo Salvini si appresta a ribattere agli attacchi dell'opposizione nelll'aula di Montecitorio, con una prossima informativa contenente magari gli ultimi sviluppi sui continui ritardi e malfunzionamenti, troppi in questo inizio d'anno, a tal punto da indurre la società Ferrovie dello Stato a chiedere alla Digos e alla magistratura di verificare se non si tratti piuttosto di sabotaggi. E mentre la Lega parla di "sciacallaggio" delle forze di opposizione, anche la segretaria dem Ellly Schlein si associa alle critiche, addossando a Salvini una responsabilità che estende a Giorgia Meloni. Da Renzi le parole più dure.