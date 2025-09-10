Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
UN PAESE IN FIAMME

Caos in Francia: 175mila manifestanti per "Blocchiamo tutto", quasi 500 arresti

Forti proteste nel giorno dell'insediamento del nuovo primo ministro Sébastien Lecornu

di Leonardo Panetta
10 Set 2025 - 21:41
01:36 

Nel giorno dell'insediamento del nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, la Francia si presenta divisa, scossa da una nuova ondata di manifestazioni che ha coinvolto numerose città e portato a centinaia di fermi. Oltre 175mila persone sono scese in piazza in tutto il Paese per protestare al grido di "Blocchiamo tutto", provocando disordini e scontri con la polizia. Almeno 473 manifestanti sono stati fermati.

parigi
francia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri