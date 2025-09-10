Caos in Francia: 175mila manifestanti per "Blocchiamo tutto", quasi 500 arresti

Nel giorno dell'insediamento del nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, la Francia si presenta divisa, scossa da una nuova ondata di manifestazioni che ha coinvolto numerose città e portato a centinaia di fermi. Oltre 175mila persone sono scese in piazza in tutto il Paese per protestare al grido di "Blocchiamo tutto", provocando disordini e scontri con la polizia. Almeno 473 manifestanti sono stati fermati.