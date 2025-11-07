Caos a Parigi, interrotto il concerto dell'Orchestra filarmonica d'Israele

Fumogeni e proteste alla Philarmonie: quattro persone fermate dalla polizia
Momenti di tensione alla Philarmonie di Parigi, dove il concerto dell'Orchestra filarmonica d’Israele è stato interrotto da una protesta improvvisa. Tre donne e un uomo sono stati fermati dopo aver acceso fumogeni in sala per contestare l’esibizione. L'intervento della polizia ha riportato la calma, mentre all’esterno si sono radunati altri manifestanti, contenuti dalle forze dell'ordine.
Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez, ha condannato l'accaduto, sottolineando che "nulla può giustificare" la violenza e il disturbo di un evento culturale. L'episodio ha suscitato reazioni nel mondo politico e artistico francese, tra solidarietà all’orchestra e richieste di maggiore sicurezza per gli eventi pubblici.