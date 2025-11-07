Caos a Parigi, interrotto il concerto dell'Orchestra filarmonica d'Israele

Momenti di tensione alla Philarmonie di Parigi, dove il concerto dell'Orchestra filarmonica d’Israele è stato interrotto da una protesta improvvisa. Tre donne e un uomo sono stati fermati dopo aver acceso fumogeni in sala per contestare l’esibizione. L'intervento della polizia ha riportato la calma, mentre all’esterno si sono radunati altri manifestanti, contenuti dalle forze dell'ordine.