Caos a Napoli, auto contromano in galleria per evitare il traffico dopo la partita

Caos a Napoli dopo la partita del 22 novembre allo stadio Maradona, quando diverse auto e scooter hanno percorso la Galleria Laziale contromano, nella corsia preferenziale, per evitare il traffico. Il tunnel che collega Fuorigrotta con Mergellina era già congestionato dal deflusso dei tifosi e la situazione è rapidamente peggiorata. La manovra irregolare ha bloccato i mezzi pubblici che procedevano nel senso corretto di marcia, costretti a fermarsi all'ingresso della galleria all’altezza di piazza Sannazaro. Alcuni automobilisti, pur di avanzare, sono saliti sui marciapiedi.