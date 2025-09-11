Canti e preghiere per Kirk nella notte americana

Già prima della notizia della morte, il presidente Usa aveva invitato tutti a pregare per l'attivista Charles Kirk, che era stato colpito al collo con un singolo colpo d'arma da fuoco mentre parlava con gli studenti del campo della Utah Valley University (Uvu). "In onore di Charlie Kirk, un vero grande patriota americano, ordino che tutte le bandiere americane degli Stati Uniti siano ammainate a mezz'asta fino a domenica sera alle 18": aveva poi annunciato Trump su Truth dopo l'uccisione del giovane attivista di destra. Per lui nella notte americana una veglia di canti religiosi e preghiere.