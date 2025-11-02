Cani bloccati su una parete rocciosa: per recuperarli interviene l'elicottero dei vigili del fuoco

Descrizione: I vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti mercoledì sera a Casola Valsenio per soccorrere due cani scivolati lungo una parete rocciosa e bloccati in un punto non raggiungibile da terra. Il nucleo SAPR ha localizzato gli animali tramite GPS e giovedì mattina l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna ha permesso agli elisoccorritori di imbragarli e portarli in sicurezza al campo sportivo. I due cani sono stati restituiti ai proprietari in buone condizioni.