Canada, auto sulla folla: "Non è terrorismo"

Il rombo di un motore, un'auto lanciata a tutta velocità nella zona pedonale, le urla poi i corpi a terra. Sono i 20 secondi che hanno trasformato una festa di strada in tragedia. Un attacco all'ora di punta del sabato sera, l'alba in Italia, a Vancouver, costa occidentale del Canada, dove era in corso il Lapu Lapu festival, dedicato alla cultura e alle tradizioni filippine. "Non è terrorismo", ha sottolineato quasi subito la polizia.