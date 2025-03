Campi Flegrei, il piano di Musumeci

"Con il primo provvedimento adottato dal Governo Meloni, nell'ottobre 2023, abbiamo fissato le misure urgenti per fronteggiare anche con procedure semplificate e accelerate, gli effetti in atto dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, all'interno di un articolato e puntuale piano di lavoro per la prevenzione non strutturale e strutturale. Con uno stanziamento di 52 milioni si è dato avvio a un'attività finalizzata a riconoscere le principali criticità e a dotare le amministrazioni locali e la popolazione dei primi strumenti per fronteggiare l'esposizione al rischio". Lo ha detto il ministro della Protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, nel corso dell'informativa urgente alla Camera sui Campi Flegrei. "E' stato avviato un piano straordinario di analisi della vulnerabilità rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato direttamente interessato dal fenomeno - ha sottolineato Musumeci -, una ricognizione delle criticità da superare, azioni tecniche e finanziare per il rafforzamento della risposta operativa territoriale di Protezione civile".