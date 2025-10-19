Camion di aiuti in fila al valico di Rafah

Il passaggio tra Egitto e Gaza rimarrà chiuso "fino a nuovo avviso"
Una lunga fila di camion con aiuti umanitari è ferma al valico di Rafah, in attesa di entrare nella Striscia. Il passaggio tra Egitto e Gaza rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, come comunicato dall'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha citato il "mancato rispetto dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hamas".
Una riapertura "verrà presa in considerazione sulla base della misura in cui Hamas rispetterà la sua parte nel restituire gli ostaggi morti e nell'attuare il quadro concordato", viene fatto sapere. Nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco il valico doveva essere aperto per consentire il movimento dei palestinesi in entrambe le direzioni e non per l'ingresso degli aiuti, ha sottolineato il "Times of Israel".