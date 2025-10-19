Camion di aiuti in fila al valico di Rafah

Una lunga fila di camion con aiuti umanitari è ferma al valico di Rafah, in attesa di entrare nella Striscia. Il passaggio tra Egitto e Gaza rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, come comunicato dall'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha citato il "mancato rispetto dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hamas".