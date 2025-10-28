Logo Tgcom24
IL GESTO DELLA REGINA

Camilla omaggia i caduti della Seconda Guerra Mondiale con una mostra di papaveri

L'evento si è svolto a Corsham, nel Wiltshire, dove la sovrana ha reso omaggio ai caduti e deposto una corona di papaveri davanti al monumento commemorativo

28 Ott 2025 - 15:55
01:01 

Durante una visita a Corsham, nel Wiltshire, la regina Camilla ha incontrato i sostenitori del "Poppy Project", un'esposizione di papaveri realizzati a maglia e all'uncinetto per ricordare l'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. L'evento si è svolto nella chiesa di San Bartolomeo, dove la sovrana ha reso omaggio ai caduti e deposto una corona di papaveri davanti al monumento commemorativo.