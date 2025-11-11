Camilla e Kate alle commemorazioni per la fine della Prima guerra mondiale

La regina Camilla e la principessa del Galles Kate hanno preso parte alle commemorazioni per il Giorno dell'Armistizio. Kate ha partecipato alla cerimonia al National Memorial Arboretum nello Staffordshire, osservando due minuti di silenzio. Camilla, invece, ha deposto una corona di fiori alla stazione di Paddington, dopo aver viaggiato in treno da Chippenham. Un videomessaggio del Principe William, trasmesso durante le celebrazioni della Royal British Legion, ha ricordato l'importanza del ricordo e del papavero rosso come simbolo di memoria collettiva.