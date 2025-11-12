Femminicidi, bagarre in aula Camera: opposizioni contro Valditara

Il ministro dell'Istruzione è intervenuto alla Camera durante l'esame degli emendamenti al ddl sul consenso informato
Scontro in Aula alla Camera per le contestazioni delle opposizioni nei confronti del ministro dell'Istruzione Valditara durante la discussione del provvedimento sul consenso informato. La bagarre è scoppiata dopo che il ministro è intervenuto accusando le opposizioni di dire "balle". "Sono indignato perché è stato sfruttato un tema così delicato come quello dei femminicidi, sono indignato che voi abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi. Voi lo avete affermato: vergognatevi!".
A queste parole le opposizioni hanno reagito duramente e il primo a intervenire è stato Andrea Casu (Pd) per un richiamo al regolamento: "possiamo avere idee differenti ma il rispetto è dovuto a tutti e da tutti in quest'aula". La vicepresidente Anna Ascani ha diverse volte richiamato all'ordine i colleghi sia di maggioranza che di opposizione per calmare gli animi. "Ministro assuma il contegno degno di un ministro", ha detto ancora Casu. Anche Marco Grimaldi di Avs è intervenuto per chiedere "formalmente di richiamare il ministro. Lei ha esordito dicendo che le opposizioni non hanno letto, una frase arrogante... Lei ha alzato i toni e deve chiedere scusa, è venuto qui a insultarci, a sfidarci, abbassi lei i toni perchè è lei che sta provocando". Per la maggioranza sono intervenuti Simonetta Matone della Lega e Mauro Malaguti di Fdi per respingere le accuse delle opposizioni.
La vicepresidente della Camera ha quindi provato a riportare il dibattito sul provvedimento: "So che questo è un argomento particolarmente sentito da tutti, ho dovuto richiamare all'ordine varie volte, ora prego tutte e tutti di attenersi nei toni e nei modi consoni a quest'aula evitando di travalicare, chiunque intervenga deve sentire questa responsabilità, io sto facendo del mio meglio ma ritorniamo al dibattito nel merito. Chiunque intervenga deve mantenere un comportamento e toni consoni all'aula in cui parliamo". Quindi Valditara ha preso la parola per chiarire: "Le mie affermazioni erano politiche, non personali. Mi dispiace se qualcuno di voi si è sentito offeso ma vi assicuro, e ribadisco, che questo disegno di legge non indebolisce in alcun modo la lotta contro i femminicidi e la violenza di genere, anzi nei nostri programmi scolastici e nelle nostre linee guida sull'educazione civica noi ribadiamo la centralità dell'educazione alla lotta contro la violenza di genere e ovviamente contro i femminicidi".
Ha poi annunciato di dover lasciare i lavori per un impegno istituzionale, cosa che ha nuovamente suscitato le reazioni delle opposizioni. Di nuovo Ascani ha richiamato all'ordine i colleghi che si erano alzati in piedi: "Il ministro ha detto che ha un impegno ma il governo è presente, ha ritenuto così". "Davvero disonorevole per il suo ruolo che venga qui e rivolga a opposizione parole come vergognatevi: erano proprio riferite a noi, non fa onore al suo ruolo. Mi vergogno io per il ministro, sono due anni che la aspettiamo in commissione femminicidio - ha detto Sara Ferrari del Pd -: avrebbe dovuto spiegarci queste mirabolanti promesse che ha fatto al paese e di cui non si vede traccia".