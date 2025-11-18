Logo Tgcom24
Camera Usa vota unita la legge per divulgare file Epstein

Approvato il disegno di legge che obbliga il ministero della Giustizia a divulgare il materiale"entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore

di Isabella Josca
18 Nov 2025 - 22:46
01:35 

Il sì della Camera dei rappresentanti sembra scontato, più difficile sarà il percorso al Senato, ma si tratterà del primo passo concreto verso la pubblicazione dei cosidetti Epstein files: quei documenti ancora secretati sul caso scottante di Jeffrey Epstein, il finanziere newyorkese suicida in carcere accusato di traffico sessuale di minori. Uno scandalo che fa ancora tremare l'elite politica e non solo - come Andrea d'Inghilterra, non più principe - e che in queste ore ha travolto un altro personaggio illustre: Larry Summers, ex segretario al tesoro di Clinton, ex capo dei consiglieri economici di Obama, presidente emerito e professore alla Harvard university. Ha annunciato il ritiro dagli impegni pubblici per le email scambiate con Epstein fino al giorno prima del suo arresto, a partire dal messaggio in cui il finanziere si definiva la sua spalla, colui che lo aiutava a trovare le ragazze. "Mi vergogno delle mie azioni, riconosco il dolore che hanno provocato", ha detto Summers. E' l'occasione per Donald Trump di ribadire che la vicenda Epstein è solo un problema dei democratici.

