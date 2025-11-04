Logo Tgcom24
Cambio di stile per Annalisa: la cantante sfoggia un look audace

Su Instagram il video e le nuove foto tra rosa shocking e fascino rétro

04 Nov 2025 - 13:29
Annalisa sorprende ancora: mentre continua il suo successo musicale, la cantante si mostra in una nuova veste con un video e una serie di scatti condivisi su Instagram. Il look audace, tra richiami anni Ottanta e spirito contemporaneo, ha catturato l'attenzione dei fan. Nelle immagini, l'artista posa prima in un outfit total black di pelle, poi in una versione color rosa shocking, con un abito dalle linee geometriche e un'acconciatura voluminosa. Il contrasto tra forza e femminilità, tra grinta e stile sofisticato, è diventato subito virale. I commenti entusiasti non si sono fatti attendere: "Stupenda", "iconica", scrivono i fan, mentre il post raccoglie migliaia di like in poche ore. Con questo nuovo look, Annalisa conferma la sua capacità di reinventarsi e dettare tendenza, trasformando ogni apparizione in un evento di stile.