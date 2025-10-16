Caltanissetta, sequestrati oltre 56 kg di tabacco da masticazione illegale

La guardia di finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 56 chili di tabacco da masticazione del tipo "Gutka", prodotto di origine asiatica privo del contrassegno dei Monopoli di Stato. Il tabacco, noto per gli effetti stimolanti ma anche per i gravi rischi per la salute, era destinato a un cittadino di origine asiatica residente in città, ora denunciato. L'operazione si inserisce nel contrasto al contrabbando e alla tutela della salute pubblica.