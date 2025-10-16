Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
OPERAZIONE DELLA GDF

Caltanissetta, sequestrati oltre 56 kg di tabacco da masticazione illegale

Il tabacco, noto per gli effetti stimolanti ma anche per i gravi rischi per la salute, era destinato a un cittadino di origine asiatica residente in città, ora denunciato

16 Ott 2025 - 15:39
00:41 

La guardia di finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 56 chili di tabacco da masticazione del tipo "Gutka", prodotto di origine asiatica privo del contrassegno dei Monopoli di Stato. Il tabacco, noto per gli effetti stimolanti ma anche per i gravi rischi per la salute, era destinato a un cittadino di origine asiatica residente in città, ora denunciato. L'operazione si inserisce nel contrasto al contrabbando e alla tutela della salute pubblica.