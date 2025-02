Caltanissetta, blitz della Gdf: due arresti per droga

I finanzieri di Caltanissetta hanno sequestrato circa due chilogrammi di hashish e arrestato due persone nel corso dell'operazione denominata "Delivery Express". Le fiamme gialle, attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio, hanno individuato e bloccato, in flagranza di reato, due cittadini, uno originario di Mussomeli e l’altro della Provincia di Agrigento, che trasportavano circa 1,6 kg di hashish a bordo del proprio veicolo. La sostanza è stata trovata in involucri confezionati in modo che avrebbero potuto consentire di eludere eventuali controlli o la segnalazione da parte di unità cinofile. In seguito ad altre perquisizioni domiciliari sono stati scoperti altri 400 gr. di hashish e marijuana.