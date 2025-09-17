Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Caltanissetta, blitz antidroga a Gela: 15 misure cautelari

A guidare l'organizzazione tre indagati detenuti in carcere che sfruttavano la possibilità di introdurre illecitamente in carcere telefoni cellulari - oltre che stupefacente - attraverso l'utilizzo di droni

17 Set 2025 - 13:27
00:54 

Un'operazione dei carabinieri ha portato all'esecuzione di 15 misure cautelari nei confronti di altrettante persone appartenenti a un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti vicine alla famiglia mafiosa di Gela. Il blitz dei militari ha consentito di disarticolare un canale di approvvigionamento di hashish e cocaina destinato alle piazze di spaccio gelesi. A guidare l'organizzazione tre indagati detenuti in carcere che sfruttavano la possibilità di introdurre illecitamente in carcere telefoni cellulari - oltre che stupefacente - attraverso l'utilizzo di droni. La droga arrivava dalla Lombardia, Calabria e Campania.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri