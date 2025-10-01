Logo Tgcom24
LE ORDE DI NON MORTI

Call of Duty: Black Ops 7 e la nuova casa degli Zombi

Uno sguardo ai principali punti d'interesse della mappa Ashes of the Damned, alla base della rinnovata modalità cooperativa.

01 Ott 2025
