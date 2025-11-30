Logo Tgcom24
LIETO EVENTO

California, nascono tre rarissimi cuccioli di fossa nello zoo di San Diego

Le immagini mostrano i piccoli mentre muovono i primi passi fuori dalla tana

30 Nov 2025 - 11:00
Nello zoo di San Diego, in California, sono nati tre cuccioli di una specie poco conosciuta e sempre più rara: la fossa. I piccoli, due maschi e una femmina, sono stati chiamati Isalo, Fiaro e Volana. Originarie del Madagascar, le fosse sono i carnivori più grandi dell'isola e svolgono un ruolo fondamentale nell'ecosistema locale. La popolazione di questi animali è però in calo, con solo circa 2.500 esemplari rimasti in natura.