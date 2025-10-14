California, la zucca dei record pesa oltre una tonnellata

Una zucca di oltre una tonnellata si è aggiudicata il 52esimo Campionato Mondiale di Pesatura delle Zucche ad Half Moon Bay, a sud di San Francisco. A coltivarla è stato Brandon Dawson, un ingegnere californiano e appassionato di giardinaggio che ha esibito una zucca jack-o'-lantern del peso record di 2.346 libbre (1.064 kg), praticamente il peso di una piccola berlina o di un bisonte. Dawson ha affermato di coltivare enormi zucche da cinque anni. Fondamentale si è rivelata l'esperienza acquisita nel suo lavoro, unita alla giusta irrigazione e alla luce del sole. L'ingegnere ha anche spiegato che gli piace coinvolgere i suoi due figli in questa attività. A Dawson è andato il premio di 20.000 dollari.