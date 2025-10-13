California, elicottero perde il controllo e si schianta tra le palme

Momenti di panico ad Huntington beach, in California, dove un elicottero che sorvolava la spiaggia ha perso il controllo ed è precipitato tra le palme. Il velivolo ha iniziato a volteggiare su se stesso prima di schiantarsi. A bordo c'erano due persone, estratte vive anche se ferite. nell'impatto sono stati coinvolti anche alcuni passanti che si trovavano proprio nel punto dell'impatto: anche loro feriti e soccorsi, ma per fortuna stanno bene.