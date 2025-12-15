Logo Tgcom24
Boato devastante

California, boato improvviso: casa distrutta in un istante

Un'esplosione ha raso al suolo un'abitazione e danneggiato gravemente le due case accanto

15 Dic 2025 - 09:04
00:41 

Un'esplosione improvvisa ha distrutto una casa a Hayward, in California. La scena, ripresa dalla telecamera di sorveglianza dell'abitazione di fronte, mostra il momento in cui la struttura salta in aria e viene completamente rasa al suolo. Il boato scuote l'intero isolato, sollevando detriti e un'enorme nube di polvere. La deflagrazione ha coinvolto anche due abitazioni vicine, causando crolli parziali e danni ingenti alle strutture. Almeno sei persone sono rimaste ferite. L'origine dell'esplosione sarebbe collegata a una fuga di gas sotterranea che avrebbe saturato l'area fino al punto critico.