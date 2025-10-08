Calhanoglu "chef per un giorno" con Salt Bae: la celebre pioggia di sale conquista i social

Un pizzico di stile e tanto gusto: Hakan Çalhanoğlu, regista dell’Inter, è stato immortalato insieme a Salt Bae durante un esclusivo evento gastronomico. Il centrocampista nerazzurro si è cimentato nella celebre “pioggia di sale” resa famosa dallo chef turco, regalando ai presenti (e al web) un momento tutto da condividere. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, scatenando reazioni e commenti di ogni genere.