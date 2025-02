Caldo record in Brasile

Il Brasile soffoca. Fa un caldo insopportabile. In questo mese di febbraio la temperatura ha sempre superato i 40, 42 gradi. Che, sommati a un tasso di umidità molto alto, rendono davvero difficile vivere nei centri urbani. A Rio de Janeiro, migliaia di persone si riversano sulla costa e in acqua per difendersi dall'afa insopportabile.