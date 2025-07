Caldo record a Colonia, ecco come la città si prepara per le giornate più calde

Si chiama "Cooling Cologne” ed è il progetto che permetterà agli abitanti della cittadina tedesca di resistere all’ondata di caldo che la sta interessando. In diverse aree di Colonia sono stati infatti disseminati dei tubi flessibili per l'irrorazione di acqua nebulizzata. In questo modo, oltre a garantire un po’ di refrigerio ai cittadini, si spera di ridurre le isole di calore formatesi soprattutto nelle aree più inquinate.