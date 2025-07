Stroncata dal caldo a soli 11 anni. È morta così una bambina americana in visita ai giardini della Reggia di Versailles, in Francia. Era in gita con la famiglia quando ha accusato un malore. I soccorsi sono stati inutili. Si tratta della prima vittima minore di quest'ondata di calore estremo che sta travolgendo l'Europa. L'emergenza è ovunque.