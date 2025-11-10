Calcio spettacolo in Canada: gol in rovesciata nella bufera di neve

La finale del campionato di calcio canadese tra Atletico Ottawa e Cavalry FC si è svolta sotto una bufera di neve con temperature intorno ai -8°C. Il gol del pareggio della squadra della capitale, firmato dal centrocampista David Rodriguez, è destinato a rimanere nella storia dello sport canadese: magnifica la sua rovesciata, nella tormenta, che ha regalato l'1-1. Per la cronaca, l'Atletico Ottawa - di proprietà dell'Atletico Madrid - ha vinto la sfida per 2-1 ai supplementari. Il gesto tecnico di Rodriguez è già stato ribattezzato "icicle kick". Si tratta di un gioco di parole tra "ice" ("ghiaccio") e "bicycle kick" ("rovesciata").