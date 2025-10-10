Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
non proprio un talento

Calcio, Soulè e il golf? Meglio tornare al pallone...

Ripreso dalla fidanzata che accompagna il video con grasse risate

10 Ott 2025 - 11:45
00:58 

Il giocatore della Roma Matias Soulé si dà al golf… ma per poco, possiamo esserne quasi certi. Almeno stando alle risate che la fidanzata Milagros non gli risparmia mentre lo riprende durante un allenamento. Meglio limitarsi al pallone...