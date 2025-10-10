Calcio, Soulè e il golf? Meglio tornare al pallone...

Ripreso dalla fidanzata che accompagna il video con grasse risate
Il giocatore della Roma Matias Soulé si dà al golf… ma per poco, possiamo esserne quasi certi. Almeno stando alle risate che la fidanzata Milagros non gli risparmia mentre lo riprende durante un allenamento. Meglio limitarsi al pallone...
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.