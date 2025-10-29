Calcio, scommesse e arbitri corrotti: 5 arresti a Reggio Calabria, "pilotavano i risultati per vincere le puntate"

I carabinieri di Reggio Calabria e la Guardia di Finanza hanno arrestato cinque persone accusate di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata alle frodi sportive. Le indagini, coordinate dalla Procura reggina, sono partite da una segnalazione dell’Agenzia delle Dogane su flussi anomali di scommesse legati a una partita del campionato Primavera. A capo del sistema c’era un arbitro, che pilotava i risultati di vari incontri per farli coincidere con le puntate del gruppo. Anche dopo la sospensione, il direttore di gara avrebbe corrotto colleghi con somme fino a 10mila euro a partita. A finanziare le operazioni due imprenditori toscani, titolari di un’agenzia di scommesse a Sesto Fiorentino. Per eludere i controlli le puntate avvenivano anche tramite provider esteri non autorizzati.