Caivano, smantellata piazza di spaccio al Parco verde

Oltre un chilo di cocaina è stato sequestrato dai Carabinieri della Compagnia di Caivano nel corso di una vasta operazione nel rione Parco Verde e nel "Bronx". Durante una perquisizione a tappeto degli ambienti comuni, i militari della locale stazione hanno individuato un vano a doppio fondo nascosto nell'androne condominiale di uno dei palazzoni, azionato da un ingegnoso sistema elettronico. All'interno sono stati trovati 16 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 1 chilo e 200 grammi. Sotto il corrimano di una rampa di scale è stato rinvenuto, inoltre, un quantitativo di 167 grammi di hashish e un proiettile calibro 22. In un sottoscala era installata una postazione di sorveglianza, con telecamere in HD collegate a un monitor per monitorare le vie d’accesso e avvisare i pusher in caso di controlli.