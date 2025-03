Cagliari, sequestrati 110 kg di cocaina e quasi 30mila euro in contanti

La Guardia di Finanza ha fermato due persone a Sestu (Cagliari) mentre si scambiavano 110 kg di cocaina, nascosti in quattro borsoni. La droga, suddivisa in 100 panetti, avrebbe fruttato oltre 10 milioni di euro. Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati 29.500 euro in contanti. I due arrestati sono stati portati in carcere. Il sequestro è uno dei più importanti mai effettuati in Sardegna e conferma il ruolo dell'isola come punto di arrivo per il traffico di droga.