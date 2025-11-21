Cagliari, scoperta boutique del falso: abiti griffati in un prefabbricato

Un prefabbricato nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis nascondeva una boutique del falso perfettamente allestita. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno sequestrato circa 2.300 capi d'abbigliamento, scarpe e accessori imitazione delle più note griffe internazionali, da Gucci a Chanel, da Louis Vuitton a Dior. L'attività, organizzata come un vero negozio, disponeva di camerini di prova e perfino di un POS per i pagamenti elettronici. Nel corso dell'operazione, i militari hanno trovato oltre 5.500 euro in contanti, cinque telefoni cellulari e un laptop, tutti sequestrati insieme ai locali adibiti alla vendita.