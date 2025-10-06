Logo Tgcom24
IMPEGNATI 400 MILITARI

Cagliari, maxi-blitz dei carabinieri contro il narcotraffico internazionale

L'operazione, denominata "Termine", ha interessato le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata

06 Ott 2025 - 12:06
00:53 

Vasta operazione contro il narcotraffico internazionale condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in diverse regioni italiane. I militari dell'Arma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, hanno eseguito 71 provvedimenti a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco. L'operazione, convenzionalmente denominata "Termine", ha interessato le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. Impegnati oltre quattrocento Carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti, oltre allo Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna", ai Nuclei Cinofili dell'Arma e all’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.

